Зеленський просив НАТО зупинити авіаудари рф у перший день війни, але отримав відмову — Столтенберг

Розмова відбулася 24 лютого 2022 року.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг описав «болісний момент» у лютому 2022 року, коли він відмовив президенту України Володимиру Зеленському в його проханні закрити небо над Україною.

Про це він заявив у своїх мемуарах, повідомляє Times.

Єнс Столтенберг сказав, що побоювався, що їхня розмова може стати останнім телефонним дзвінком президента.

"Ми всі боялися за життя президента Зеленського та його родини... Він зателефонував мені з бункера в Києві, коли російські танки були вже неподалік. І сказав: "Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дайте російським літакам, дронам і вертольотам літати і атакувати нас", — пригадує він.

"Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше", — додав тоді Зеленський, маючи на увазі прецедент, коли у 1990-х роках НАТО закрило повітряний простір над Боснією і Герцеговиною, щоб запобігти воєнним злочинам.

Столтенберг сказав, що він відмовив Зеленському, оскільки, якщо НАТО закриє повітряний простір України, перше, що Альянс повинен зробити, це знищити російські системи протиповітряної оборони в білорусі та росії, які цілитимуться на літаки НАТО.

"А якщо в повітрі буде російський літак або вертоліт, ми повинні будемо його збити, і тоді між НАТО і росією розпочнеться повномасштабна війна. А ми не готові цього робити", — пояснив Столтенберг.

Він додав, що йому було "надзвичайно боляче" закінчувати той телефонний дзвінок, "знаючи, що його життя [Зеленського] в небезпеці".