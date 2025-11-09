Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський просив НАТО зупинити авіаудари рф у перший день війни, але отримав відмову — Столтенберг

09 листопада 2025, 12:45
Зеленський просив НАТО зупинити авіаудари рф у перший день війни, але отримав відмову — Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Розмова відбулася 24 лютого 2022 року.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг описав «болісний момент» у лютому 2022 року, коли він відмовив президенту України Володимиру Зеленському в його проханні закрити небо над Україною.

Про це він заявив у своїх мемуарах, повідомляє Times.

Єнс Столтенберг сказав, що побоювався, що їхня розмова може стати останнім телефонним дзвінком президента.

"Ми всі боялися за життя президента Зеленського та його родини... Він зателефонував мені з бункера в Києві, коли російські танки були вже неподалік. І сказав: "Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дайте російським літакам, дронам і вертольотам літати і атакувати нас", — пригадує він.

"Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше", — додав тоді Зеленський, маючи на увазі прецедент, коли у 1990-х роках НАТО закрило повітряний простір над Боснією і Герцеговиною, щоб запобігти воєнним злочинам.

Столтенберг сказав, що він відмовив Зеленському, оскільки, якщо НАТО закриє повітряний простір України, перше, що Альянс повинен зробити, це знищити російські системи протиповітряної оборони в білорусі та росії, які цілитимуться на літаки НАТО.

"А якщо в повітрі буде російський літак або вертоліт, ми повинні будемо його збити, і тоді між НАТО і росією розпочнеться повномасштабна війна. А ми не готові цього робити", — пояснив Столтенберг.

Він додав, що йому було "надзвичайно боляче" закінчувати той телефонний дзвінок, "знаючи, що його життя [Зеленського] в небезпеці".

війнаНАТОЄнс СтолтенбергВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Політика
"Томагавки" для України – приємно, але не обов'язково. А чи потрібні ці ракети Німеччині? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 08:06
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється