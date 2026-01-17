Єдність НАТО гарантує безпеку союзників від росії – Столтенберг

Водночас Столтенберг визнав, що росія є викликом безпеці блоку, адже вона показала, що готова застосувати військову силу проти сусіда.

Доки НАТО буде триматися разом і забезпечуватиме надійне стримування та оборону, країни-члени Альянсу не зазнають нападу з боку росії.

Про це в інтерв'ю для Der Spiegelзаявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Нам вдавалося робити це понад 40 років під час Холодної війни, нам вдавалося це і згодом, і ми повинні продовжувати це робити. Ми просто повинні переконатися, що не створюємо самоздійсненних пророцтв", - зазначив він.

"Але Україна не є членом НАТО, і важливо, щоб ми не допускали жодних помилок щодо волі та здатності всіх союзників по НАТО захищатися. Це найкращий спосіб запобігти нападу", - сказав ексгенсек.

Він зауважив, що поки триває війна в Україні, у росії "більш ніж достатньо справ".

"Там (в Україні, - ред.) розгорнуто понад 80 відсотків російської армії. Якщо ми подивимося через норвезько-російський кордон, ми побачимо, що багато військ було перекинуто з Кольського півострова до України. Але коли війна закінчиться, а сподіваємося, що це станеться найближчим часом, ці війська будуть передислоковані ближче до кордонів НАТО", - розповів він.

Він упевнений, що Альянс у разі нападу впорається, бо має надійну оборону, до того ж "усі партнери НАТО зараз витрачають щонайменше два відсотки свого ВВП на оборону", що вважалося неможливим ще кілька років тому.

Разом із тим, поряд із надійним стримуванням, за словами колишнього генерального секретаря, НАТО "потрібен діалог з росією".

"По-перше, нам потрібно поговорити з росією про припинення війни в Україні, так само, як це робимо ми - Сполучені Штати та інші. По-друге, у певний момент нам потрібно поговорити про нову архітектуру контролю над озброєннями. Навіть під час холодної війни нам вдавалося обмежити ядерну зброю, але ця архітектура перестала існувати. І по-третє, нам потрібно поговорити з росією як із сусідом", - висловився Столтенберг.