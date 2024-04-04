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НАТО відзначає 75-річчя від дня заснування

04 квітня 2024, 17:27
НАТО відзначає 75-річчя від дня заснування
Фото: google.com
Глава альянсу на виступі у Брюсселі сказав, що країни НАТО повинні відігравати більш значну роль у підтримці України.

В москві ж заявили, що відносини рф і НАТО фактично скотилися на рівень прямої конфронтації.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Сьогодні Організація Північноатлантичного договору відсвяткувала 75-річчя від дня свого заснування. 

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що потрібно зберігати єдність європейців і США. 

"Я не вірю в одну тільки Америку. Так само, як я не вірю в одну тільки Європу. Я вірю в Америку і Європу разом, і що разом і безпечніше, і сильніше", - сказав він.

Столтенберг додав, що важливе значення має "справедливий розподіл тягаря" оборонних витрат. 

Генсек ваажає, що країни НАТО мають відігравати більш значну роль у координації підтримки України. 

"Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі", - наголосив Столтенберг.

Планується, що саме НАТО, а не Європейське командування збройних сил США, координуватиме роботу контактної групи з оборони України, яка об'єднує близько 50 країн.

Раніше стало відомо, що НАТО планує створити для України фонд "захисту від Трампа" на $100 млрд.
НАТО75 роківЄнс Столтенберг

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