НАТО відзначає 75-річчя від дня заснування

Глава альянсу на виступі у Брюсселі сказав, що країни НАТО повинні відігравати більш значну роль у підтримці України.

В москві ж заявили, що відносини рф і НАТО фактично скотилися на рівень прямої конфронтації.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Сьогодні Організація Північноатлантичного договору відсвяткувала 75-річчя від дня свого заснування.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що потрібно зберігати єдність європейців і США.

"Я не вірю в одну тільки Америку. Так само, як я не вірю в одну тільки Європу. Я вірю в Америку і Європу разом, і що разом і безпечніше, і сильніше", - сказав він.

Столтенберг додав, що важливе значення має "справедливий розподіл тягаря" оборонних витрат.

Генсек ваажає, що країни НАТО мають відігравати більш значну роль у координації підтримки України.

"Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі", - наголосив Столтенберг.

Планується, що саме НАТО, а не Європейське командування збройних сил США, координуватиме роботу контактної групи з оборони України, яка об'єднує близько 50 країн.