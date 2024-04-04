НАТО відзначає 75-річчя від дня заснування
В москві ж заявили, що відносини рф і НАТО фактично скотилися на рівень прямої конфронтації.
Про це повідомляє німецьке видання DW.
Сьогодні Організація Північноатлантичного договору відсвяткувала 75-річчя від дня свого заснування.
Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що потрібно зберігати єдність європейців і США.
"Я не вірю в одну тільки Америку. Так само, як я не вірю в одну тільки Європу. Я вірю в Америку і Європу разом, і що разом і безпечніше, і сильніше", - сказав він.
Столтенберг додав, що важливе значення має "справедливий розподіл тягаря" оборонних витрат.
Генсек ваажає, що країни НАТО мають відігравати більш значну роль у координації підтримки України.
"Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі", - наголосив Столтенберг.
Планується, що саме НАТО, а не Європейське командування збройних сил США, координуватиме роботу контактної групи з оборони України, яка об'єднує близько 50 країн.Раніше стало відомо, що НАТО планує створити для України фонд "захисту від Трампа" на $100 млрд.