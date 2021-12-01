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Ілон Маск більше не перший номер Forbes

Поступився місцем главі Amazon Джеффу Безосу
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опустився з першого на друге місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.
Ілон Маск більше не перший номер Forbes Фото: з вільних джерел

Його статки зменшилися за день на 13,5 млрд доларів та становлять 176,2 млрд доларів, таким чином він поступився першим місцем главі Amazon Джеффу Безосу, чий статок зараз оцінюється у 182,1 млрд доларів.

На третьому місці - президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі статками у 154,6 млрд доларів, на четвертому - засновник Microsoft Білл Гейтс з 121,4 млрд доларів та на пятому місці - засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг зі статками у 94 млрд доларів.

Нагадаємо, що Forbes назвав топ найбільш високооплачуваних письменників світу

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12 01 2021 12:14
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