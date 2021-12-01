CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опустився з першого на друге місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск більше не перший номер Forbes
Поступився місцем главі Amazon Джеффу Безосу
Фото: з вільних джерел
Його статки зменшилися за день на 13,5 млрд доларів та становлять 176,2 млрд доларів, таким чином він поступився першим місцем главі Amazon Джеффу Безосу, чий статок зараз оцінюється у 182,1 млрд доларів.
На третьому місці - президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі статками у 154,6 млрд доларів, на четвертому - засновник Microsoft Білл Гейтс з 121,4 млрд доларів та на пятому місці - засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг зі статками у 94 млрд доларів.
Нагадаємо, що Forbes назвав топ найбільш високооплачуваних письменників світу
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12 01 2021 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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