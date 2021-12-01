Ілон Маск більше не перший номер Forbes

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опустився з першого на друге місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

Його статки зменшилися за день на 13,5 млрд доларів та становлять 176,2 млрд доларів, таким чином він поступився першим місцем главі Amazon Джеффу Безосу, чий статок зараз оцінюється у 182,1 млрд доларів.

На третьому місці - президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі статками у 154,6 млрд доларів, на четвертому - засновник Microsoft Білл Гейтс з 121,4 млрд доларів та на пятому місці - засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг зі статками у 94 млрд доларів.

Нагадаємо, що Forbes назвав топ найбільш високооплачуваних письменників світу