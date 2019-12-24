Forbes назвав топ найбільш високооплачуваних письменників світу
На першій сходинці розмістилася автор книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Вона за 2019 рік заробила $92 млн, у тому числі і за рахунок продажу прав на екранізацію її нової книги, передає LB.ua.
На другій позиції, згідно зі списком на сайті журналу, американський письменник Джеймс Паттерсон, який разом з Біллом Клінтоном написав книгу "The President Is Missing". Вартість активів письменника становить близько $800 млн, його річний дохід - близько $70 млн.
Третє місце зайняла колишня перша леді США Мішель Обама, мемуари якої під назвою "Becoming" продалися в кількості 10 мільйонів. Їй вдалося заробити 36 мільйонів доларів.
На четвертому місці - автор книг для підлітків Джефф Кінні. Його творчість принесла йому 20 млн доларів за рік.
На п'ятому місці розмістився "король жахів" Стівен Кінг з 17 млн доларів - основну частину заробітку отримав завдяки екранізації двох частин його роману "Воно".
Відзначають, що рейтинг складено на основі даних з червня 2018 року по 1 червня 2019 року.
У торішньому рейтингу на першому місці був Джефф Кінні, на другому - Джоан Роулінг, а замикав трійку лідерів Стівен Кінг, пише "Читомо".
Нагадаємо, що шестирічна Флоренс Віддікомб виявила в різдвяній листівці з супермаркету Tesco повідомлення з проханням про допомогу від іноземних ув'язнених з Китаю.
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