Шестирічна британка знайшла в різдвяній листівці послання від в'язнів з Китаю
Шестирічна Флоренс Віддікомб виявила в різдвяній листівці з супермаркету Tesco повідомлення з проханням про допомогу від іноземних ув'язнених з Китаю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми ув'язнені-іноземці в китайській в'язниці Цінпу в Шанхаї. Нас примушують працювати проти нашої волі. Будь ласка, допоможіть нам і повідомте правозахисні організації", - наводить телеканал текст з листівки із зображенням кошеняти в червоній шапці Санта-Клауса.
Дівчинка зізналася, що вважала цей напис чиїмось жартом.
"Я сиділа за столом і підписувала листівки для своїх друзів, коли відкрила одну (листівку - ІФ), і почала сміятися, бо хтось вже підписав її", - розповіла Віддікомб. За словами дівчинки, вони разом з матір'ю "витратили годину, щоб зрозуміти, що до чого".
Водночас в Tesco заявили, що шоковані знахідкою і почали розслідування, а також припинили співпрацю з китайською фабрикою, на якій було виготовлено цю листівку.
Як зазначає "Бі-бі-сі", листівка містила прохання зв'язатися з журналістом Пітером Гамфрі, який сам сидів у в'язниці Цінпу. Батьки дівчинки зв'язалися з ним, а він - із колишніми ув'язненими з цієї в'язниці, які підтвердили існування практики примусової праці в Цінпу.
"Вони вдалися до старого способу - це щось на кшталт записки в пляшці, тільки сьогодні це різдвяна листівка", - сказав журналіст, зазначивши, що з моменту його звільнення цензурування листів з китайських тюрем посилилося.
Нагадаємо, що Китай за 2019 рік ув'язнив найбільше у світі журналістів
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