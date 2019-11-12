Китай за 2019 рік ув'язнив найбільше у світі журналістів
Відповідний звіт оприлюднив Комітет з захисту журналістів, повідомляє "Громадське".
У ньому зазначається, що загалом у 2019 році у світі ув’язнили щонайменше 250 журналістів. У 2018 році таких випадків було 255.
В Китаї кількість засуджених журналістів у порівнянні з 2018 роком зросла на одного. У звіті зазначають, що "число постійно росте, відколи президент Сі Цзіньпін зміцнив політичний контроль над країною".
У комітеті зазначили, що десятки журналістів влада Китаю арештувала через висвітлення репресій в провінції Синьцзян, куди відправили мільйони представників мусульманських етнічних груп (уйгурів).
Нагадаємо, що колишній співробітник консульства Великої Британії у Гонконгу Саймонг Ченг розповів ВВС про те, що його катували на території Китаю та звинувачували в підбурюванні політичних заворушень у місті.
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