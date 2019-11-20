Працівник британського консульства у Гонконгу розповів, що його катували у Китаї

"Мене приковували, одягали наручники, зав’язували очі та одягали на мене капюшон", - розповів чоловік в інтерв’ю, додавши, що його підвішували за руки на кілька годин, змушували стояти тривалий час в одній позі, а якщо він цього не робив - били

Колишній співробітник консульства Великої Британії у Гонконгу Саймонг Ченг розповів ВВС про те, що його катували на території Китаю та звинувачували в підбурюванні політичних заворушень у місті.

Його затримали на 15 днів під час поїздки на материковий Китай у серпні 2019-го, повідомляє "Громадське".

"Мене приковували, одягали наручники, зав’язували очі та одягали на мене капюшон", - розповів чоловік в інтерв’ю, додавши, що його підвішували за руки на кілька годин, змушували стояти тривалий час в одній позі, а якщо він цього не робив - били.

Саймон Ченг є громадянином Гонконгу, який працював на британський уряд майже два роки. Він відповідав за залучення інвестицій у Шотландію з боку китайських бізнесменів, однак після початку протестів у регіоні, збирав інформацію для британського консульства. Як наголошує сам Ченг та британський уряд, його завданням було лише спостерігати, а не впливати на протести. Такого роду моніторинг є звичним для багатьох посольств. Проте Пекін неодноразово звинучував Лондон у втручанні в ситуацію у Гонконгу.

Ченга затримали під час бізнес-конференції в Шеньчжені.

"Вони хотіли дізнатися роль Британії у протестах - і запитували, яку підтримку, гроші та спорядження ми надаємо протестувальникам", - розповів Ченг.

Він стверджує, що хоч і заперечував підтримку з боку Лондона, його все одно змусили записати два відеозізнання про "зраду батьківщини" та "підбурювання до проституції".

Після виходу інтерв’ю на ВВС, британський міністр закордонних справ Домінік Рааб викликав китайського посла. "Ми просто обурені, як ганебно та неправильно обійшлися з паном Ченгом, коли його затримали на материковому Китаї… і ми чітко дали зрозуміти, що чекаємо від китайської влади перегляду та притягнення до відповідальності тих, хто за цим стоїть", - цитує Рааба ВВС.

Однак у середу, 20 листопада, спікер китайського МЗС повідомив медіа, що вони "точно не приймуть" вимогу з’явитися послу, а натомість й самі викличуть британського представника, щоб висловити обурення. "Ми сподіваємося, що Британія буде розсудливою та припинить втручатися у внутрішні справи Гонконгу та Китаю, інакше це, врешті-решт, зашкодить її власним інтересам", - сказав прес-секретар.

Зараз Саймонг Ченг шукає надійного притулку, попри те, що Британія запропонувала йому захист.

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