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CУСПІЛЬСТВО

Ілон Маск планує побудувати техаську утопію – власне місто – WSJ

10 березня 2023, 19:26
Ілон Маск планує побудувати техаську утопію – власне місто – WSJ
Жити в ньому зможуть співробітники компаній Маска, а будинки і землю будуть здавати за зниженою ціною.

Масштаби ідей Ілона Маска все більше і більше. За даними журналістів The Wall Street Journal, тепер він вирішив побудувати власне "ідеальне" місто для співробітників своїх компаній в Техасі. 

Про це говориться у матеріалі The Wall Street Journal.

У проєкті міста, площа якого становить близько тисячі акрів, десятки модульних будинків, басейн, спортивні майданчики та школа. Жити в ньому зможуть працівники Space X, Tesla і Boring Company, а будинки й землю здаватимуть за зниженою ціною, 

За даними внутрішніх документів, отриманих WSJ, будівництво міста вже йде повним ходом, проте терміни його завершення поки невідомі. На зустрічах з агентами з нерухомості мільярдер описував свій задум як свого роду "техаську утопію" вздовж річки Колорадо.

За законами Техасу, в місті повинні жити не менше 201 людини, перш ніж він зможе подати заявку на реєстрацію. Поки округ Бастроп не отримував заяв ні від Маска, ні від його представників, відповіли в місцевій адміністрації.

Що цікаво, плани побудувати власне екологічне місто з "зеленими" будинками та без бензинових машин є й у колишнього глави Walmart Марка Лора. Бюджет проєкту площею 150 тисяч акрів – $400 млрд.

Нагадаємо, Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу.

Ілон Масквласне місто

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