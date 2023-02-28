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Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу

28 лютого 2023, 15:36
Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Статки Маска зросли завдяки 70% зростанню вартості акцій Tesla цього року.

Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Tesla зросли приблизно на 100% порівняно із внутрішньоденним мінімумом 6 січня, оскільки інвестори знову роблять ставки на більш ризиковані акції зростання на тлі ознак економічного відновлення та уповільнення темпів підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи. Компанія також виграла від збільшення попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, 27 лютого власний капітал Маска зріс до 187,1 млрд доларів. Це більше, ніж 185,3 млрд доларів особистих статків Арно, 73-річного французького магната, який володіє групою з виробництва предметів розкоші LVMH.

51-річний Маск увійшов у 2023 рік із власним капіталом у 137 млрд доларів, ставши першою людиною, яка коли-небудь втратила 200 млрд доларів свого статку. Він був зміщений з вершини індексу Bloomberg більш як на два місяці після різкого падіння акцій Tesla, де він є головним виконавчим директором.

Інвестори Tesla були стурбовані тим, що він надто багато уваги приділяє Twitter, який він придбав у жовтні, в той час, як його виробник електромобілів зіткнувся з посиленням конкуренції в галузі. У грудні Маск сказав, що планує піти зі своєї посади в соціальній мережі, як тільки знайде когось "досить дурного", щоби взятися за цю роботу.

Цього місяця він сказав, що йому, можливо, буде потрібен час до кінця року, щоб стабілізувати фінанси Twitter, перш ніж передати управління новому генеральному директору.

Зростання акцій Tesla набагато випередило ралі високотехнологічного індексу Nasdaq 100, який зріс приблизно на 10% у 2023 році. Цього року серед роздрібних трейдерів іноді трапляються сплески спекулятивної торгової манії, і Tesla є фаворитом серед цієї групи.

Раніше повідомлялось, що SpaceX виведе на орбіту 51 інтернет-супутник Starlink.

TeslaМАСК

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