Ілон Маск покидає адміністрацію Трампа

Він повернеться до управління своїми бізнесами.

Мільярдер Ілон Маск залишає посаду головного радника президента США Дональда Трампа і керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Він намагався реформувати федеральну бюрократію, інформує агенція Associated Press.

Відхід Маска оголосили в середу ввечері і це поставить на паузу періоду який включав тисячі звільнень, ліквідацію державних установ і купу судових позовів.

Однак Маск на посаді досяг набагато менше, ніж сподівався, а також зменшив свою ціль щодо скорочення витрат, з амбіційних 2 трлн доларів до 1 трлн доларів.

Пізніше він стикався з критикою за свої зусилля та конфліктував з високопоставленими членами адміністрації Білого дому.

Макс казав, що його робота на Трампа мала бути тимчасовою, нещодавно він дав зрозуміти, що повернеться до управління своїми бізнесами: виробником електромобілів Tesla та ракетною компанією SpaceX. У соцмережі X Маск повідомив.

"Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового співробітника добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити марні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя в уряді", - зазначив Маск.

Раніше ми писали, що Ілон Маск виходить з політики через міркування безпеки.