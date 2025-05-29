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Ілон Маск покидає адміністрацію Трампа

29 травня 2025, 09:09
Ілон Маск покидає адміністрацію Трампа
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Він повернеться до управління своїми бізнесами.

Мільярдер Ілон Маск залишає посаду головного радника президента США Дональда Трампа і керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE). 

Він намагався реформувати федеральну бюрократію, інформує агенція Associated Press.

Відхід Маска оголосили в середу ввечері і це поставить на паузу періоду який включав тисячі звільнень, ліквідацію державних установ і купу судових позовів. 

Однак Маск на посаді досяг набагато менше, ніж сподівався, а також зменшив свою ціль щодо скорочення витрат, з амбіційних 2 трлн доларів до 1 трлн доларів.

Пізніше він стикався з критикою за свої зусилля та конфліктував з високопоставленими членами адміністрації Білого дому. 

Макс казав, що його робота на Трампа мала бути тимчасовою, нещодавно він дав зрозуміти, що повернеться до управління своїми бізнесами: виробником електромобілів Tesla та ракетною компанією SpaceX. У соцмережі X Маск повідомив. 

"Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового співробітника добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити марні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя в уряді", - зазначив Маск.

Раніше ми писали, що Ілон Маск виходить з політики через міркування безпеки.

 

Ілон Маскбілий дім

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