Ілон Маск виходить з політики через міркування безпеки – WP

Мільярдер також розчарувався у політиці.

Американський мільярдер і радник Дональда Трампа Ілон Макс вирішив відійти від політики не через відчуття виконаної місії, а через розчарування і труднощі в досягненні бажаних результатів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що минулого року Маск розумів особисті й фінансові ризики, пов’язані з підтримкою Трампа, який балотувався у президенти. Проте він обрав відкриту підтримку республіканця, спираючись на власні ідеологічні переконання про імміграцію, кримінальну політику і свободу слова, а не через політичну вигоду.

Але згодом ентузіазм Маска згас, а причиною стали не лише високі витрати, а й складність досягнення політичного впливу.

Також йому було важко усвідомити хвилю критики, яка посипалась у відповідь на його діяльність на чолі створеного ним Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Акції протесту проводились на зарядних станціях і дилерських центрах Tesla в різних країнах, а деінде ситуація загострювалася і були випадки вандалізму, застосування запальних сумішей і навіть стрілянини.

Такі події викликали серйозне занепокоєння Маска за свою безпеку та безпеку родини.

Також журналісти пишуть, що ще одним мотивом для відходу від політичної сцени стало бажання Маска сконцентруватися на управлінні своїми компаніями Tesla і SpaceX.

Минулого тижня Ілон Маск заявив, що скоротить свої пожертвування на політичні цілі і тим самим завдавши удару по Республіканській партії, від якої обирався Трамп.

Маск, який є найбагатшою людиною у світі зробив приблизно $250 млн пожертвувань для різних політичних груп у виборчому циклі 2024 року. Більша частина коштів пішла на підтримку Трампа, який винагородив Маска, призначивши його керівником амбітної програми зі скорочення розміру і масштабів федерального уряду, зазначило видання.

Того тижня ми також писали, що Маск оголосив про припинення фінансування політичних кампаній.