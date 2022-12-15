Ілон Маск повідомив про нове правило у Twitter

У твітері будуть блокувати акаунти, які розміщуватимуть інформацію про поточне місцезнаходження людей.

Про це повідомляє власник соцмережі Ілон Маск.

"Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження кого-небудь у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки", – зазначив мільярдер.

Маск пояснив, що правило стосується й розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження у реальному часі.

Водночас він додав, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.

Раніше повідомлялось, що у твітері Ілона Маска виставлено на аукціон понад 1000 речей з офісу в Сан-Франциско.