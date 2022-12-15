Ілон Маск повідомив про нове правило у Twitter
Про це повідомляє власник соцмережі Ілон Маск.
"Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження кого-небудь у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки", – зазначив мільярдер.
Маск пояснив, що правило стосується й розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження у реальному часі.
Водночас він додав, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.
Раніше повідомлялось, що у твітері Ілона Маска виставлено на аукціон понад 1000 речей з офісу в Сан-Франциско.