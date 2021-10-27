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Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії

Головною причиною зростання статків Маска є зростання акцій виробника електрокарів Tesla
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію. Станом на кінець 25 жовтня вартість його статків сягнула 271,3 мільярда доларів, зрісши за день на 41,7 мільярда доларів.
Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Про це повідомляє Forbes, пише "Громадське".

Головною причиною зростання статків Маска є зростання акцій виробника електрокарів Tesla, 21% акцій якого належать бізнесмену. Напередодні найстарший сервіс прокату авто Hertz замовив у Tesla рекордні 100 тисяч автомобілів, унаслідок чого капіталізація компанії вперше в історії перевищила трильйон доларів.

Статки Маска також становлять міноритарний пакет акцій у космічній компанії SpaceX, вартість якої інвестори нещодавно оцінили в 74 мільярди доларів. Forbes зазначає, що бізнесмен веде порівняно ощадний спосіб життя, а навесні 2020 року оголосив, що розпродаватиме нерухомість у своїй власності.

На тлі рекордного зростання статків Маска він критикує законодавчі ініціативи, спрямовані на збільшення оподаткування багатих. 25 жовтня він висловився проти пропозиції Демократичної партії обкладати щорічним податком бізнесменів, які три роки поспіль володіють статками у розмірі 100 мільйонів доларів і більше.

Нагадаємо, що у  п'ятницю, 22 жовтня, акції Tesla зросли до рекордно високого рівня, що зробило компанію ще на крок ближче до приєднання до елітної групи компаній з ринковою вартістю в 1 трлн дол.

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27 10 2021 09:34
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