Ілон Маск танцем відкрив новий завод Tesla в Шанхаї

Американський підприємець, винахідник і мільярдер, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск станцював на презентації електромобілів на новому заводі Tesla в Шанхаї.

Під час презентації позашляховиків Model-Y 7 січня Маск спочатку почав пританцьовувати на сцені, а потім, коли за пропозицією ведучої для нього ввімкнули музику, підбадьорений вигуками публіки бізнесмен зняв піджак і відкинув убік, передає LB.ua.

Маск опублікував відео танцю у Twitter з позначкою NSFW (Not safe for work), тобто "не підходить для роботи".

Раніше 21 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив перший пікап, який буде виробляти компанія. Він називається Cybertruck, працює на електриці, а ціни на нього в США стартують від $ 39 900.