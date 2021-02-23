Ілон Маск втратив $15 млрд за добу через падіння акцій Tesla

Тепер він не найбагатша людина світу

Ілон Маск втратив звання найбагатшої людини у світі. Це сталося після того, як акції його компанії Tesla впали на 8,6%.

Через це Маск втратив 15,2 мільярда доларів власного капіталу - тепер його статки становлять 183,4 мільярда доларів, повідомляє "Громадське".

Найбільше падіння акцій Tesla з вересня частково спричинив допис самого Маска у Twitter. Він заявив, що ціни на криптовалюти Bitcoin і Ether "здаються високими". Наступного ж дня вартість Bitcoin зменшилась. Це сталося через два тижні після того, як Tesla оголосила, що закупила Bitcoin на 1,5 мільярда доларів.

За даними порталу CoinMarketCap, вартість цієї криптовалюти наразі становить 48,8 тисяч доларів, хоча ще минулого тижня вона підскочила до рекордних 50 тисяч доларів.

Тепер лідером в рейтингу багатіїв знову є власник Amazon Джефф Безос. Сума його статків становить 186,3 мільярда доларів. Третім у списку залишається засновник Microsoft Білл Гейтс - 135,3 мільярда доларів.

Ілон Маск став найбагатшою людиною у січні 2021 року. За 2020 рік його статки зросли на 150 мільярдів доларів і на початку січня сягнули 188,5 мільярда.

Однак і це не було межею, адже вже через декілька днів після того, як Маск став лідером у рейтингу багатіїв, його статки збільшилися ще на 25 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що напередодні Маск повернув собі звання найбагатшої людини світу