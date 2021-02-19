Маск повернув собі звання найбагатшої людини світу
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg
Наразі статки Маска оцінюються в 200 мільярдів доларів.
На другому місці знаходиться засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюються в 194 мільярди доларів.
Третє місце, як і раніше посідає глава Microsoft Білл Гейтс, у якого більше 136 мільярдів доларів.
Видання нагадує, що 16 лютого засновник Amazon Джефф Безос повернувся на першу сходинку рейтингу найбагатших людей планети Bloomberg Billionaires Index та пробув у лідерах майже три дні. Зміни у лідерах рейтингу були викликані коливанням ціни акцій компанії Маска.
Довідка: Безос беззмінно очолював рейтинг Bloomberg Billionaires Index майже 3 роки - до 7 січня 2021 року, коли Маск вперше став лідером. "Як дивно", - написав Маск тоді у Twitter у відповідь на твіти щодо цієї новини. "Ну, повернімося до роботи...", - додав він.
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