Криптовалюта Dogecoin б'є рекорди після твітів Маска і Снуп Догга
За даними платформи CoinGecko, вартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента за ринкової капіталізації 10,5 млрд доларів, повідомляє "Економічна правда". Монета увійшла в десятку криптовалют за ринковою вартістю.
Маск, найбагатша людина в світі, останнім часом кілька разів писав у Твіттері про Dogecoin.
Snoop Dogg прикріпив твіт зі словом "Snoop Doge".
Сіммонс, учасник американського рок-гурту Kiss, розповів, скільки люди могли б заробити, якби купили Dogecoin раніше.
Виступаючи 1 лютого в соціальному аудіо-додатку Clubhouse, Маск сказав, що підтримує біткоїн і вважає, що це "добре". Він додав, що його коментарі до Dogecoin були жартами.
Нагадаємо, що Маск вдруге за тиждень "підняв" Bitcoin
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