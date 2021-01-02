Маск вдруге за тиждень "підняв" Bitcoin
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Я є прихильником Bitcoin. Думаю, що Bitcoin знаходиться на межі широкого визнання фінансистами", - сказав Маск у понеділок, 1 лютого.
Він додав, що треба було ще вісім років тому купувати криптовалюту Bitcoin.
Зазначається, що після висловлювань Маска вартість криптовалюти Bitcoin зросла на 2% до 33 796 доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, 29 січня криптовалюта Bitcoin зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав твіт. "В ретроспективі це було неминуче", - написав Маск у Твітері і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Ціна Bitcoin 8 січня перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США. Потім вона поступово впала до менш як 30 тисяч доларів.
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