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Маск вдруге за тиждень "підняв" Bitcoin

Гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск спровокував зростання собівартості Bitcoin прихильними висловлюваннями на адресу криптовалюти.
Маск вдруге за тиждень "підняв" Bitcoin Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Я є прихильником Bitcoin. Думаю, що Bitcoin знаходиться на межі широкого визнання фінансистами", - сказав Маск у понеділок, 1 лютого.

Він додав, що треба було ще вісім років тому купувати криптовалюту Bitcoin.

Зазначається, що після висловлювань Маска вартість криптовалюти Bitcoin зросла на 2% до 33 796 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня криптовалюта Bitcoin зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав твіт. "В ретроспективі це було неминуче", - написав Маск у Твітері і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Ціна Bitcoin 8 січня перевищила черговий психологічний рубіж, сягнувши позначки у 41 608 доларів США. Потім вона поступово впала до менш як 30 тисяч доларів.

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01 02 2021 13:34
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