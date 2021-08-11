Ілон Маск змінив ім’я у Twitter

При цьому Маск не прокоментував своє рішення про зміну імені у Twitter

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск перейменував свій акаунт у соцмережі Twitter на Lord Edge.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на його акаунт.

Також він змінив місце проживання на Tröllheim.

При цьому Маск не прокоментував своє рішення про зміну імені у Twitter.

Також Маск вихідними провів опитування серед своїх передплатників у Twitter щодо того, чи варто йому продавати 10% своєї частки в Tesla. Він заявив, що зробить так, як проголосують його передплатники. У неділю опівдні він отримав ствердну відповідь: 57,9% з більш як 3,5 млн проголосували "за".

Відповідно, на криптовалютній біржі FTX токени Tesla торгувалися в неділю по 1139 доларів, що на 6,8% нижче, ніж 5 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок цінні папери компанії Tesla Inc. можуть значно впасти через заяву її засновника Ілона Маска про готовність продати частину своїх акцій.