Ілона Маска запросили до Єгипту, але не на відпочинок
Нещодавно Ілон Маск написав короткий твіт:
"Піраміди збудували інопланетяни, це очевидно", повідомляє "Громадське".
Потім він додав твіт із посиланням на матеріал BBC про піраміди, вказавши, що там пояснюється походження пірамід.
Ми проглянули матеріал, і там вказано, що під час досліджень не знайшли доказів втручання прибульців. Автори вказують, що над пірамідами працювали приблизно 20-25 тисяч. До того ж у матеріалі зазначають, що частина працівників не була рабами, імовірно, фараон змушував працювати на будівництві упродовж 3-4 місяців всіх жителів.
Міністерка туризму Єгипту Ранія аль-Машат вирішила запросити Маска відвідати країни та дослідити записи про будівництво пірамід.
Поки Маск не відреагував на запрошення.
Нагадаємо, що Маск і Трамп привітали NASA із завершенням польоту Crew Dragon
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