Ілона Маска запросили до Єгипту, але не на відпочинок

Міністерство туризму Єгипту запросило американського підприємця Ілона Маска дослідити походження пірамід. Нещодавно Маск сказав, що єгипетські піраміди заснували інопланетяни.

Нещодавно Ілон Маск написав короткий твіт:

"Піраміди збудували інопланетяни, це очевидно", повідомляє "Громадське".

Потім він додав твіт із посиланням на матеріал BBC про піраміди, вказавши, що там пояснюється походження пірамід.

Ми проглянули матеріал, і там вказано, що під час досліджень не знайшли доказів втручання прибульців. Автори вказують, що над пірамідами працювали приблизно 20-25 тисяч. До того ж у матеріалі зазначають, що частина працівників не була рабами, імовірно, фараон змушував працювати на будівництві упродовж 3-4 місяців всіх жителів.

Міністерка туризму Єгипту Ранія аль-Машат вирішила запросити Маска відвідати країни та дослідити записи про будівництво пірамід.

Поки Маск не відреагував на запрошення.

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