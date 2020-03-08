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Маск і Трамп привітали NASA із завершенням польоту Crew Dragon

"Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!", - написав Трамп
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю пілотованого корабля Crew Dragon.
Маск і Трамп привітали NASA із завершенням польоту Crew Dragon Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у своєму в Twitter.

"Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon", - йдеться у дописі.

Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, "майбутнє цивілізації буде забезпечено", зазначив Маск.

Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його "дуже вражаючим".

"Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!", - написав Трамп.

Нагадаємо, що 2 серпня Crew Dragon відстикувався від МКС і повертається на Землю

 

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03 08 2020 10:43
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