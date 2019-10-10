НОВИНИГоловна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Росією війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іловайська трагедія: прокуратура вилучить документи з Офісу президента
Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська
29 серпня 2017 року. День пам’яті за загиблими Героями в Іловайській трагедії біля Михайлівського собору. Фото: Андрія Нестеренка
Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України вилучить документи в розслідуванні за фактом Іловайської трагедії, повідомляє "Громадське".
"Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська", - ідеться у повідомленні ГПУ.
Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Росією війни, в цьому провадженні досліджують обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки, за яких відбулися ці події.
Нагадайємо, що дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2019 17:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків