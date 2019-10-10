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Іловайська трагедія: прокуратура вилучить документи з Офісу президента

Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська
Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Росією війни.
Іловайська трагедія: прокуратура вилучить документи з Офісу президента 29 серпня 2017 року. День пам’яті за загиблими Героями в Іловайській трагедії біля Михайлівського собору. Фото: Андрія Нестеренка

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України вилучить документи в розслідуванні за фактом Іловайської трагедії, повідомляє "Громадське".

"Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська", - ідеться у повідомленні ГПУ. 

Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Росією війни, в цьому провадженні досліджують обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки, за яких відбулися ці події.

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10 10 2019 17:05
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