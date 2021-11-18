ПОЛІТИКА НОВИНИУ четвер, 18 листопада, Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Імпорт електроенергії з Білорусі припинився
Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин
Фото: УНІАН
Про це відомо з даних оператора системи передачі Укренерго, повідомляє "Економічна правда".
Так, імпорт з Білорусі становить 0 МВт-год на 9 ранку 18 листопада. Водночас ще вчора потужність становила 415 МВт-год.
Це може бути пов’язано з повідомленням, яке з’явилося у низці ЗМІ щодо припинення поставок електроенергії в Україну. Першим це повідомив державний білоруський медіаресурс БелТА з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Білорусі. На офіційному сайті така публікація відсутня.
"Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин", – заявили в білоруському Міненерго.
У Мінську додали, що можливість подальшого постачання в Україну білоруська сторона розглядатиме з урахуванням технічних можливостей.
У середу, 17 листопада, білоруське міністерство також повідомило про відключення першого енергоблоку БелАЕС від мережі.
Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії за рамковими контрактами.
Попри це, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.
Імпорт білоруської електроенергії в Україну обсягом 400 МВт здійснює "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Як повідомили джерела консалтинґової агенції ExPro, право на імпорт обсягом 15 МВт отримала і "Електро Комʼюніті".
6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 11 2021 10:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі