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Імпорт електроенергії з Білорусі припинився

Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин
У четвер, 18 листопада, Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.
Імпорт електроенергії з Білорусі припинився Фото: УНІАН
Про це відомо з даних оператора системи передачі Укренерго, повідомляє "Економічна правда".
 
Так, імпорт з Білорусі становить 0 МВт-год на 9 ранку 18 листопада. Водночас ще вчора потужність становила 415 МВт-год.
 
Це може бути пов’язано з повідомленням, яке з’явилося у низці ЗМІ щодо припинення поставок електроенергії в Україну. Першим це повідомив державний білоруський медіаресурс БелТА з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Білорусі. На офіційному сайті така публікація відсутня.
 
"Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин", – заявили в білоруському Міненерго.
 
У Мінську додали, що можливість подальшого постачання в Україну білоруська сторона розглядатиме з урахуванням технічних можливостей.
 
У середу, 17 листопада, білоруське міністерство також повідомило про відключення першого енергоблоку БелАЕС від мережі.
 
Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії за рамковими контрактами.
 
Попри це, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.
 
Імпорт білоруської електроенергії в Україну обсягом 400 МВт здійснює "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Як повідомили джерела консалтинґової агенції ExPro, право на імпорт обсягом 15 МВт отримала і "Електро Комʼюніті".
 
6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.
 
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18 11 2021 10:08
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