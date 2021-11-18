Імпорт електроенергії з Білорусі припинився

Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин

У четвер, 18 листопада, Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.

Про це відомо з даних оператора системи передачі Укренерго, повідомляє "Економічна правда".

Так, імпорт з Білорусі становить 0 МВт-год на 9 ранку 18 листопада. Водночас ще вчора потужність становила 415 МВт-год.

Це може бути пов’язано з повідомленням, яке з’явилося у низці ЗМІ щодо припинення поставок електроенергії в Україну. Першим це повідомив державний білоруський медіаресурс БелТА з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Білорусі. На офіційному сайті така публікація відсутня.

"Постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин", – заявили в білоруському Міненерго.

У Мінську додали, що можливість подальшого постачання в Україну білоруська сторона розглядатиме з урахуванням технічних можливостей.

У середу, 17 листопада, білоруське міністерство також повідомило про відключення першого енергоблоку БелАЕС від мережі.

Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії за рамковими контрактами.

Попри це, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.

Імпорт білоруської електроенергії в Україну обсягом 400 МВт здійснює "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Як повідомили джерела консалтинґової агенції ExPro, право на імпорт обсягом 15 МВт отримала і "Електро Комʼюніті".

6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.