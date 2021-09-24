Україна може продовжити заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі

За даними оператора системи передачі Укренерго, таке обмеження не створює загрози операційній безпеці функціонування енергосистемі України

Національна комісія з тарифів 29 вересня розгляне продовження заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі на місяць, до 1 листопада.

Про це відомо з порядку денного засідання регулятора.

В обґрунтування НКРЕКП пояснює, що проходження опалювального періоду 2021/2022 років є обов’язковою умовою успішної синхронізації ОЕС України із європейською ENTSO-E у встановлені терміни.

Раніше, 26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

За даними оператора системи передачі Укренерго, таке обмеження не створює загрози операційній безпеці функціонування енергосистемі України.

На 23 вересня листи, зокрема від Міненергетики та Укренерго щодо необхідності відновлення імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі, не надходили.

З огляду на це та з урахуванням ситуації на ринку електричної енергії роботи енергосистеми, Департамент енергоринку пропонує продовжити ембарго до 01.11.2021.