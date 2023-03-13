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Імпорт нафти з росії до Німеччини впав на 99,9%

13 березня 2023, 13:23
Імпорт нафти з росії до Німеччини впав на 99,9%
Після другого етапу ембарго на нафту до Німеччини майже не імпортується російська нафта.

Частка росії в загальному обсязі імпорту нафти в Німеччину впала з 36,5% в січні минулого року року до лише 0,1% сьогодні.

Передає Tagesschau.

Зсилаючись на дані Федерального статистичного відомства стало відомо, що в січні цього року до Німеччини надійшло лише 3500 тонн російської нафти. 

В січні минулого року - за місяць до нападу Росії на Україну - обсяг імпорту все ще становив 2,8 млн тонн.

"Як наслідок, імпорт нафти з Росії практично зупинився", - йдеться в матеріали. 

"Арифметично він впав на 99,9 відсотка", - підсумували  в відомстві.

Минулого тижня ми писали, що росія втратить до половини доходів: скільки агресор заплатить за ембарго.

 

РосіяНімеччинанафтаембарго

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