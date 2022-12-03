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Імунітет до COVID-19 мають близько 90% населення світу, - ВООЗ

03 грудня 2022, 11:58
Імунітет до COVID-19 мають близько 90% населення світу, - ВООЗ
Фото: рбк-україна
У світі принаймні 90% населення мають певний імунітет до коронавірусу. Але "зниження пильності" до хвороби провокує появу нового варіанту COVID.
Про це йдеться в заяві гендиректора ВООЗ Тедроса Аданом Гебрейєсуса.
 
"За оцінками ВООЗ, принаймні 90 відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію", - Гебрейєсус.
 
Втім, за його словами, зниження пильності, "залишає двері відчиненими" для появи нового варіанту, який, "ймовірно, пошириться і витіснить варіант "Омікрон", який зараз домінує".
 
"Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність", - підкреслив Гебрейєсус.
 
Наразі ж загалом у світі зараз зафіксовано 640 мільйонів інфікованих, а 6,6 млн людей померли від коронавірусу. Однак, за даними ВООЗ, дані не є повними, і реальна кількість заражень і смертей може бути набагато більшою.
 
ВООЗкоронавірусCOVID-19

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