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Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня

Рада дала 315 голосів "за"
Верховна Рада призначила інавгурацію обраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня Володимир Зеленський

Перед цим були провалені два проекти з датою 19 травня - 207 і 158 голосів.

Тепер у нового президента є цілий тиждень для прийняття рішення про дострокові парламентські вибори. Але для цього ще потрібно отримати рішення суду про те, що коаліція не існує більше одного місяця. Без нього законодавчі підстави для розпуску відсутні.

Нагадаємо, Зеленський хотів інавгурації на 19 травня, але частина депутатів наполягали на 28 травня, тому що 27 число - останній термін, коли обраний президент може розпустити парламент.

15 квітня Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України на засіданні в середу розглянув всі сім проектів постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського і одноголосно рекомендував їх розглянути в парламенті.

Присяга нового президента різними постановами пропонувалася на 17, 19, 26 і 28 травня.

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16 05 2019 11:23
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