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Індекси США оновили максимуми в день інавгурації Байдена

Основні індекси США 20 січня оновили рекорди
Торги Dow Jones і S&P 500 завершилися кращими для дня інавгурації показниками з 1985 року.
Індекси США оновили максимуми в день інавгурації Байдена Фото: Економічна правда

Зростання Nasdaq стало найкращим за історію спостережень в день інавгурації, повідомляє "Укрінформ".

Показники основних біржових індексів США:

  • Dow Jones - 31 201,83 пункту (+ 0,88%);
  • S & P 500 - 3 854,21 пункту (+ 1,46%);
  • Nasdaq - 13 466,15 пункту (+ 2%).

20 січня в США пройшла інавгурація президента Джо Байдена. Він переміг на виборах в листопаді 2020 року.

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21 01 2021 10:51
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