БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТорги Dow Jones і S&P 500 завершилися кращими для дня інавгурації показниками з 1985 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індекси США оновили максимуми в день інавгурації Байдена
Основні індекси США 20 січня оновили рекорди
Фото: Економічна правда
Зростання Nasdaq стало найкращим за історію спостережень в день інавгурації, повідомляє "Укрінформ".
Показники основних біржових індексів США:
- Dow Jones - 31 201,83 пункту (+ 0,88%);
- S & P 500 - 3 854,21 пункту (+ 1,46%);
- Nasdaq - 13 466,15 пункту (+ 2%).
20 січня в США пройшла інавгурація президента Джо Байдена. Він переміг на виборах в листопаді 2020 року.
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21 01 2021 10:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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