Індекси США оновили максимуми в день інавгурації Байдена Основні індекси США 20 січня оновили рекорди

Торги Dow Jones і S&P 500 завершилися кращими для дня інавгурації показниками з 1985 року.

Фото: Економічна правда

Зростання Nasdaq стало найкращим за історію спостережень в день інавгурації, повідомляє "Укрінформ". Показники основних біржових індексів США: Dow Jones - 31 201,83 пункту (+ 0,88%);

S & P 500 - 3 854,21 пункту (+ 1,46%);

Nasdaq - 13 466,15 пункту (+ 2%). 20 січня в США пройшла інавгурація президента Джо Байдена. Він переміг на виборах в листопаді 2020 року. Читайте також: Конгрес підтримав обмеження для розміщення акцій компаній КНР на біржах США

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