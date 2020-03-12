Конгрес підтримав обмеження для розміщення акцій компаній КНР на біржах США
Палата представників Конгресу США в середу прийняла законопроект, який може заборонити деяким китайським компаніям розміщувати свої акції на американських біржах, якщо вони не дотримуються стандартів аудиту в країні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Закон про залучення іноземних компаній до відповідальності" забороняє лістинг цінних паперів іноземних компаній на будь-якій американській біржі, якщо вони протягом трьох років поспіль не виконували аудиторські перевірки Ради з нагляду за бухгалтерським обліком публічних компаній", повідомляють американські ЗМІ.
Крім того, згідно з документом, учасникам торгів необхідно повідомляти, якщо бізнес контролюється або належить іноземному уряду.
Законопроект стосується компаній з будь-якої країни, але перш за все він спрямований на китайські компанії.
У травні Сенат уже підтримав даний законопроект. Тепер він надійде на підпис президенту США - Дональду Трампу, який, як передбачається, підпише його.
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