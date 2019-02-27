Індія будує на кордоні з Пакистаном бункери для захисту населення
"Індійська влада розпочала будівництво більше 14 тисяч бункерів для захисту родин, які проживають уздовж кордону з Пакистаном у штаті Джамму і Кашмір, намагаючись убезпечити їх від пакистанських обстрілів без евакуації", - повідомляє Reuters.
Такі кроки були спричинені артилерійськими обстрілами у 12 чи 15 різних місцях на індійському боці кордону в цьому спірному між обома країнами регіоні. Обстріли сталися ввечері у вівторок.
За останні кілька днів серйозно загострилась ескалація між Індією та Пакистаном. Так, у середу між країнами стався конфлікт у повітряному просторі над спірною територією в Кашмірі. Повідомляється про два збитих бойових літаки, причому сторони подають різну інформацію про інцидент та бойові втрати. Зокрема, у Нью-Делі заявляють, що обидві сторони втратили по одному літаку, в Ісламабаді стверджують, що два збитих літаки належать Індії.
Як наголошує індійська сторона, пакистанські літаки порушили індійський повітряний простір. У Пакистані ж, у свою чергу, стверджують, що лінію кордону перетнула індійська авіація.
Нагадаємо, що військово-повітряні сили Пакистану збили два індійські військові літаки.
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