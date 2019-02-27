Пакистан збив два літаки Індії

Інцидент стався в повітряному просторі Пакистану, в районі регіону Кашмір

Військово-повітряні сили Пакистану збили два індійські військові літаки.

Один з індійських пілотів встиг катапультуватися. Пакистанці арештували його після приземлення. Доля ще двох пілотів наразі невідома, повідомив офіційний представник Збройних сил Пакистану Асіф Гафур у своєму Twitter, інформує BBC.

Один зі збитих літаків, каже Гафур, впав на території Пакистану, інший - в Індії.

Індійська влада поки що не коментує цю інформацію. Раніше повідомлялося, що у вівторок Індія завдала серії ударів по бойовикам в Пакистані. Це було реакцією на напади, які бойовики вчинили на індійських військових у Кашмірі.

Напруга у регіоні різко зросла 14 лютого, коли смертник підірвав індійський конвой. Жертвами тієї атаки стали 46 військовослужбовців. Напередодні вперше за більш ніж 40 років завдали авіаударів по території Кашміру.

Метою був табір бойовиків угруповання "Джаіш-е-Мухаммад" ("Армія Мухаммеда"). Саме воно взяло на себе відповідальність за смерть 46 індійських військових.

Індії вдалося ліквідувати велику кількість терористів, інструкторів і командирів, які готувалися до бойових дій, заявляли в індійському МЗС.

Лінія контролю фактично прокладає кордон між частиною Кашміра, підконтрольною Індії, і частиною, підконтрольною Пакистану. При цьому вона проходить в лісистій місцевості і не має формальних ознак кордону.

Хронологія індо-пакистанського конфлікту:

Жовтень 1947: Перша війна між Індією і Пакистаном. Вона розпочинається всього через два місяці після того, як обидві країни отримують незалежність.

Серпень 1965: Ще одна коротка війна за Кашмір.

Грудень 1971: Індія підтримує прагнення Східного Пакистану отримати незалежність. ВВС Індії влаштовують бомбардування території Пакистану. Результат війни - утворення Бангладеш.

Травень 1999: Пакистанські військові і бойовики займають індійські військові пости в горах Каргіл. Індія наносить серію авіа- і наземних ударів, пакистанці відходять назад.

Жовтень 2001: Напад на державну установу в частині Кашміру, підконтрольній Індії. Внаслідок атаки гинуть 38 людей. Два місяці потому ще один напад - на парламент в Делі - забирає життя 14 людей.

Листопад 2008: Серія нападів на залізничну станцію в Мумбаї, дорогі готелі і єврейський культурний центр в Індії. Гинуть Загалом гинуть 166 людей.

Січень 2016: Атака на індійську авіабазу. Гинуть 13 людей: 7 індійських військових і шість бойовиків.

Вересень 2016: Напад на індійську військову базу в Кашмірі забирає життя 19 військових.

Вересень 2016: Індія заявляє, що проводить серію "хірургічних" авіаударів по бойовикам.

Додамо, в індійському регіоні Кашмір автомобіль з вибухівкою протаранив автобус військових, внаслідок чого загинули щонайменше 40 солдатів.