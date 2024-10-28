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ПОЛІТИКА

Індія допомагає росії обходити санкції на технології Nvidia для ШІ — Bloomberg

28 жовтня 2024, 14:34
Індія допомагає росії обходити санкції на технології Nvidia для ШІ — Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Як йдеться в матеріалі, індійська компанія Shreya Life Sciences постачає в росію передові технології.

Індія виступає важливим посередником у постачанні росії потужних ШІ-чіпів Nvidia, а країною першоджерелом технологій стала Малайзія.

Про це йдеться в розслідуванні агентства Bloomberg.

Як йдеться в матеріалі, індійська компанія Shreya Life Sciences постачає в росію передові технології.

За даними Bloomberg, з квітня по серпень 2024 року компанія експортувала в росію 1111 серверів Dell PowerEdge XE9680 з потужними процесорами Nvidia, розробленими для штучного інтелекту. Вартість цих поставок оцінюють у 300 мільйонів доларів. Ці сервери обмежені для експорту в росію західними санкціями через їхнє потенційне використання у військових розробках.

Попри зусилля США та ЄС, які намагаються обмежити доступ росії до чутливих технологій, Індія все більше стає важливим посередником для експорту заборонених товарів. Хоча Індія є транзитним пунктом, дані про торгівлю свідчать, що справжнім джерелом є Малайзія.

Як йдеться в матеріалі, ведення бізнесу з росією не є незаконним в Індії, оскільки уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді не є учасником численних раундів санкцій США та ЄС, накладених на москву.

Shreya Life Sciences має зв’язки з росією, починаючи з 1995 року, коли компанія була заснована в москві Сюджитом Кумаром Сінгхом. Спочатку фокусувалася на фармацевтичних поставках, а тепер Shreya також експортує технологічне обладнання.

Компанія постачає продукцію російській компанії Main Chain, яка не перебуває під санкціями США. Дані про постачання показують, що імпорт замовлявся з Малайзії компанією Dell International Services India Private Ltd., дочірньою компанією Dell, а постачальником вказувалася Dell Global BV (Сінгапурська філія), інша дочірня компанія.

Зокрема, у період між березнем і серпнем 2024 року Індія імпортувала понад 1400 серверів Dell PowerEdge XE9680 з Малайзії, які пізніше були перепродані росії.

Main Chain також закупила технологічні продукти у другої індійської компанії, Hayers Infotech Private Limited. Разом Shreya і Hayers Infotech експортували в росію високотехнологічних товарів на суму 434 мільйони доларів з лютого 2022 року.

В інтерв'ю The Times of India президент Володимир Зеленський відзначив,що голова індійського уряду Нарендра Моді міг би вплинути на завершення війни між Україною та російською федерацією (рф). Зокрема на території Індії могли б пройти переговори між Києвом та москвою. 

технологіїІндіяштучний інтелектсанкціі проти росіївійна в Україні

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