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ПОЛІТИКА

Індія купує російську нафту нижче західної ціни — Bloomberg

02 березня 2023, 15:25
Індія купує російську нафту нижче західної ціни — Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Закупівлі російської нафти є постійною темою обговорення між США та Індією.

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить обговорювати закупівлі російської нафти Індією з урядовцями, але поки що задоволена тим, що Нью-Делі купує нафту рф за цінами, значно нижчими за встановлену Заходом стелю цін.

Про це повідомили високопосадовці Державного департаменту США, пише Bloomberg.

Закупівлі російської нафти є постійною темою обговорення між США та Індією, оскільки Вашингтон прагне позбавити росію доходів, необхідних їй для фінансування вторгнення в Україну, сказали чиновники.

Те, що Індія купує нафту значно дешевше за встановлену граничну ціну, добре як для індійської економіки, так і для стабілізації нафтових ринків.

Протягом останніх місяців залежна від імпорту Індія скористалася можливістю, яку їй надала знижка на нафту. Дещо більше року тому вона майже не купувала російську нафту, сьогодні ринок країни став вирішальним для москви, що, своєю чергою, витіснило інших постачальників. Навряд чи це зміниться, навіть коли Китай знову відкривається після тривалого карантину, спричиненого пандемією.

Як раніше писав iPress, путін всіляко намагається знайти спосіб обходу нафтових санкцій.

війнаІндіясанкціїнафта рф

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