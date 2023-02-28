путін всіляко намагається знайти спосіб обходу нафтових санкцій — Bloomberg

Вантаж нафти з рф прибув до територіальних вод Гани з порту в Чорному морі.

Вантаж російської нафти прямує до резервуарів у Гані, країні, яка сама експортує нафту і знаходиться на порозі двох регіональних центрів постачання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трейдери активно шукають на ринку нових покупців на російську нафту.

Вантаж мав бути перекачаний в резервуари для зберігання в Темі. Нафта буде зберігатися в резервуарах на Темському нафтопереробному заводі.

Коли танкер ще прямував до країни, генеральний директор Національного нафтового управління Гани заявив, що вантаж буде заблокований.

Відвантаження в Тему стане першою доставкою російської нафти в західноафриканську країну з жовтня 2018 року.

росія перебуває під тиском, щоб зберегти свої нафтові доходи після того, як "Велика сімка" і Європейський Союз наклали каральні санкції на енергетичну галузь країни.

Майже всім компаніям Європейського Союзу заборонено купувати російську нафту і нафтопродукти, а також надавати важливі послуги, такі як страхування, країнам, які купують такий експорт за ціною, вищою за встановлену. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у грудні доходи росії від продажу нафти впали майже на 20% порівняно з попереднім місяцем після того, як верхня межа ціни призвела до значних знижок на російську нафту.

Нагадаємо, Японія запровадила нові санкції проти рф.