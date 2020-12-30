БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИІндія може ввести податок на транзакції з BitcoinУряд Індії розглядає можливість введення податку в розмірі 18% на транзакції з криптовалютою Bitcoin.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індія може ввести податок на транзакції з Bitcoin
Закон не забороняє громадянам Індії мати гаманці з криптовалютою, проте уряд не вважає транзакції з Bitcoin легальним способом оплати
Фото: dw.com
За оцінками, у разі запровадження податку, бюджет Індії щороку додатково отримуватиме близько $1 мільярда, повідомляє "Укрінформ".
Місцеві ЗМІ зазначають, що під оподаткування можуть потрапити як товари, так і послуги, придбані за допомогою Bitcoin.
Закон не забороняє громадянам Індії мати гаманці з криптовалютою, проте уряд не вважає транзакції з Bitcoin легальним способом оплати.
Нагадаємо, що вартість криптовалюти Bitcoin вперше перевищила позначку у 28 тисяч доларів США
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30 12 2020 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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