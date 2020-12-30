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Індія може ввести податок на транзакції з Bitcoin

Закон не забороняє громадянам Індії мати гаманці з криптовалютою, проте уряд не вважає транзакції з Bitcoin легальним способом оплати
Індія може ввести податок на транзакції з BitcoinУряд Індії розглядає можливість введення податку в розмірі 18% на транзакції з криптовалютою Bitcoin.
Індія може ввести податок на транзакції з Bitcoin Фото: dw.com

За оцінками, у разі запровадження податку, бюджет Індії щороку додатково отримуватиме близько $1 мільярда, повідомляє "Укрінформ".

Місцеві ЗМІ зазначають, що під оподаткування можуть потрапити як товари, так і послуги, придбані за допомогою Bitcoin.

Закон не забороняє громадянам Індії мати гаманці з криптовалютою, проте уряд не вважає транзакції з Bitcoin легальним способом оплати.

Нагадаємо, що вартість криптовалюти Bitcoin вперше перевищила позначку у 28 тисяч доларів США

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30 12 2020 10:53
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