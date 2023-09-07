Індія намагається прибрати засудження агресії росії на G20, ЄС проти

Індія, яка прийматиме саміт G-20, запропонувала проєкт підсумкової декларації без засудження агресії москви проти України, але цей варіант не влаштовує ЄС та союзників України.

Про це повідомляє CNN.

Високопоставлений представник Європкйського Союзу заявив, що проєкт декларації, який готується Індією як нинішнім головою G20, вимагає доопрацювання, оскільки він "недостатній для країн G7, ЄС та наших членів".

"Обговорення проєкту декларації, яку мають підписати лідери G20 у Нью-Делі, "було дуже важким", і поки незрозуміло, чи буде зроблена підсумкова заява, оскільки перемовини тривають", - заявив представник ЄС.

Він додав, що труднощі в тому, що росія і Китай відмовилися повернути формулювання, яке ми використали на Балі, і ми не можемо з цим погодитися.

На саміті G20 в Індонезії 2022 року лідери виступили із заявою, в якій рішуче засудили повномасштабне вторгнення росії в Україну.

До G20 входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, РФ, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія та Європейський Союз.

Раніше стало відомо, що G20 погодилася надати Африканському Союзу членство нарівні з ЄС.