Індія не порушуватиме санкції щодо російської нафти — Bloomberg

Як відомо, саме Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Індія не буде порушувати санкції Заходу щодо росії, включаючи обмеження ціни в 60 доларів, встановлене на закупівлі нафти з москви.

Про це пише Bloomberg.

Урядові органи країни попросили банки та трейдерів дотримуватися стелі цін на російську нафту. Однак індійські офіційні особи офіційно не заявили, що вони підтримають санкції та обмеження цін, запроваджені країнами Великої сімки.

Індія провела детальну дискусію зі США та іншими країнами G-7 на полях нещодавньої зустрічі країн G-20. Країна задоволена схваленими угодами.

Як відомо, саме Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Протягом останніх місяців залежна від імпорту енергоносіїв Індія скористалася можливістю та закупила достатню кількість сирої нафти.

Трохи більше року тому країна майже не купувала російської нафти, але сьогодні ринок Південної Азії став ключовим для Москви, яка, в свою чергу, витіснила інших постачальників.

Раніше повідомлялось, що Об'єднані Арабські Емірати приймають більше вантажів російської сирої нафти, що є ще одним прикладом того, як західні санкції проти росії скоригували традиційні потоки торгівлі енергоносіям.