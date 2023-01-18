Індія обігнала Китай за чисельністю населення - WPR

Індія, можливо, вже випередила Китай за чисельністю населення, свідчать оцінки World Population Review (WPR), незалежної організації, яка займається переписом населення та демографією.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними WPR, населення Індії на кінець 2022 року становило 1,417 млрд осіб. Це на 5 млн більше, ніж 1,412 млрд, про які повідомив Китай 17 січня, коли влада оголосила про перше скорочення населення з 1960-х років.

Індія, де половина населення молодше 30 років, найближчими роками стане найбільшою зростаючою великою економікою у світі. Щоб максимально використати демографічний дивіденд, прем'єр-міністру Нарендрі Моді необхідно створювати робочі місця для мільйонів людей, які щорічно виходять на ринок праці, коли нація відмовляється від сільськогосподарських робочих місць.

Організація Об'єднаних Націй очікувала, що Індія омине Китай наприкінці цього року. За даними WPR, станом на 18 січня населення Індії вже досягло 1,423 млрд людей.

За іншою оцінкою дослідницької платформи Macrotrend, останнє число для Індії складає 1,428 млрд людей. У 2021 році країна не публікувала свої дані перепису населення, які проводяться раз на десятиліття після того, як відклали опитування населення через збої у зв'язку з пандемією.

Рішення урядом Індії минулого року обмежити термін служби солдатів у збройних силах Індії чотирма роками свідчить про те, що адміністрація зазнає труднощів зі створенням робочих місць і виплатою пенсійної допомоги. Моді, який має переобратися у травні 2024 року, наполягає на підвищенні частки виробництва в економіці до 25% із нинішніх 14%.

"По суті, потрібна широкомасштабна програма зростання для створення робочих місць у різних секторах", - сказав Сонал Варма, економіст Nomura Holdings Inc., зазначивши, що інфраструктурні проекти та трудомістке виробництво можуть створити такі можливості.

Попри швидке економічне зростання Індії до пандемії та її відносно сильне відновлення після пандемії, близько 800 млн осіб, як і раніше, покладаються на безкоштовні продовольчі пайки від уряду, найбільшу програму такого роду у світі.

На даний момент третя за величиною економіка Азії забезпечує виробництво продуктів харчування. Це другий за величиною виробник рису, пшениці та цукру. Як ринок, Індія з її зростаючим середнім класом є найбільшим споживачем цукру та найбільшим імпортером харчових олій. Це другий за величиною споживач золота та сталі і третій за величиною покупець сирої нафти. Він також є третім за величиною ринком внутрішніх авіаперевезень у світі.

Хоча зростання населення Індії сповільнилося, WPR очікує, що це число продовжуватиме зростати як мінімум до 2050 року.

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