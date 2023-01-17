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МВФ побоюється розпаду світу на економічні блоки

17 січня 2023, 16:48
МВФ побоюється розпаду світу на економічні блоки
Фото:ukr.media
Втрати глобальної економіки від фрагментації, що посилюється, можуть призвести до скорочення світового ВВП на 7%.

Фрагментація світової економіки, спричинена комплексом проблем, може призвести до значного скорочення світового ВВП, про це йдеться у доповіді глави Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої.

"Незважаючи на те, що нам потрібно більше міжнародного співробітництва на багатьох фронтах, ми зіштовхуємося з примарою нової холодної війни, яка може призвести до розпаду світу на економічні блоки, що змагаються. Це було б помилкою колективної політики, через яку всі стали б біднішими і менш захищеними", - наголосила директор-розпорядник МВФ.

За її словами, після закінчення холодної війни розмір світової економіки збільшився приблизно втричі, і майже 1,5 мільярда людей вирвалися з крайньої бідності.

"Цей дивіденд миру та співробітництва не повинен бути втрачений", - зазначила Георгієва.

За оцінками МВФ, довгострокові витрати від фрагментації світової торгівлі можуть становити від 0,2% до 7% глобального ВВП за жорсткого сценарію. При цьому деякі країни можуть втратити до 12% ВВП.

Розрив торговельних зв'язків "найсприятливіше" вплине на країни з низьким доходом і на менш забезпечених споживачів у країнах з розвиненою економікою, вважають у фонді.

У доповіді наголошується, що на глобальну фрагментацію сильно вплинули війна в Україні та пандемія COVID-19, які спричинили міжнародні збої у фінансових, продовольчих та енергетичних постачаннях.

МВФ рекомендує три підходи до вирішення проблеми: зміцнення міжнародної торгової системи, надання допомоги вразливим країнам у вирішенні проблеми заборгованості та активізація дій у галузі зміни клімату.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України прогнозує помірне сповільнення інфляції цьогоріч, чому сприятиме послідовна економічна політика за підтримки міжнародних партнерів та сповільнення світової інфляції. Водночас споживча інфляція в Україні і надалі буде високою.

МВФекономікаввпНацбанк Українисвітова торгівля

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