Індія обіцяє до 2070 року скоротити викиди вуглецю до нуля

Індія пообіцяла скоротити свої викиди вуглецю до нуля до 2070 року.

Крім того, Індія зобов’язалася до 2030 року отримувати 50% своєї енергії з відновлюваних джерел і скоротити загальні прогнозовані викиди вуглецю на мільярд тонн.

Чистий нуль, або нейтралізація викидів вуглецю, означає відсутність збільшення кількості парникових газів в атмосфері.

Індія є четвертим за величиною джерелом викидів вуглекислого газу у світі після Китаю, США та ЄС. Китай оголосив про плани забезпечення вуглецевої нейтральності до 2060 року, тоді як США та ЄС прагнуть досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

На початку жовтня Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового довкілля фундаментальним людським правом.