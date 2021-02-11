CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛідери понад 100 країн світу на кліматичному саміті COP-26 в Глазго пообіцяли припинити вирубування лісів до 2030 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідери понад 100 країн пообіцяли припинити вирубку лісів до 2030 року
Завдяки сьогоднішнім (у вівторок – ред.) безпрецедентним обіцянкам у нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи і стати її хранителем
Фото: depositphotos / lucidwaters
Про це повідомляє France24.
Також країни пообіцяли виділити близько $20 млрд державних та приватних коштів для інвестицій у захист та відновлення лісів.
Голова саміту, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угода про припинення вирубки лісів має вирішальне значення для досягнення загальної мети обмежити підвищення температури на планеті до 1,5 градуса за Цельсієм.
"Завдяки сьогоднішнім (у вівторок – ред.) безпрецедентним обіцянкам у нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи і стати її хранителем", — сказав Джонсон.
Це рішення лідерів також включає обіцянки забезпечити права корінних народів і визнати їхню роль охоронців лісів, йдеться у повідомленні.
Серед країн, що долучились до угоди, Бразилія, Росія, Канада, Індонезія, Демократична Республіка Конго. На їхні території припадає 85% світових лісів, розташованих на площі понад 13 мільйонів квадратних кілометрів.
Як повідомлялося, 31 жовтня у Глазго під егідою ООН розпочалася кліматична конференція СОР-26, що триватиме до 12 листопада.
Саміт у Глазго проходить із запізненням на рік через пандемію коронавірусу. Шість років тому в Парижі близько 200 країн узгодили індивідуальні плани у боротьбі з глобальним потеплінням. Згідно з Паризьким пактом, країни мають переглядати свої попередні зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю кожні п'ять років, а потім оголошувати про плани зі ще більшого та швидшого скорочення.
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02 11 2021 09:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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