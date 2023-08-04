Уряд Індії прийняв рішення про негайне обмеження імпорту лептопів, настільних комп’ютерів і серверів.

Про це заявив міністерства торгівлі Індії пише Сіньхуа.

“Хоча в уряді не пояснили причини цього рішення, на переконання експертів, обмеження, ймовірно, покликані підтримати місцеве виробництво”, - пише видання.

Обмеження не буде стосуватись персональних пк, які пасажири ввозитимуть до країни в багажі.

Також імпортери зможуть отримати дозвіл на ввезення до Індії до 20 одиниць цієї техніки для потреб науки і з метою ремонту й реекспорту.