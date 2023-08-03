Індія візьме участь в саміті в Саудівській Аравії
Про це повідомляє The Economic Times.
Індія візьме участь у зустрічі на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру Президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться у Джидді.
"Індія братиме участь у цьому заході. Наша участь відповідає нашій давній позиції, що діалог і дипломатія - це шлях уперед", - заявив речник МЗС Аріндам Багчі.
Наразі невідомо хто саме представлятиме Індію на саміті.Раніше стало відомо, що Південна Корея може приєднатися до саміту у Саудівській Аравії щодо України.