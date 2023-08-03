Індія візьме участь в саміті в Саудівській Аравії

Індія візьме участь в мирних переговорах щодо України, які прийматиме Саудівська Аравія на початку серпня.

Про це повідомляє The Economic Times.

Індія візьме участь у зустрічі на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру Президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться у Джидді.

"Індія братиме участь у цьому заході. Наша участь відповідає нашій давній позиції, що діалог і дипломатія - це шлях уперед", - заявив речник МЗС Аріндам Багчі.

Наразі невідомо хто саме представлятиме Індію на саміті.