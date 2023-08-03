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ПОЛІТИКА

Південна Корея може приєднатися до саміту у Саудівській Аравії щодо України – ЗМІ

03 серпня 2023, 09:44
Південна Корея може приєднатися до саміту у Саудівській Аравії щодо України – ЗМІ
Фото: Reuters
На саміт рф не було запрошено.

Південна Корея розглядає можливість участі у багатонаціональних переговорах щодо української "формули миру", які мають відбутися у Саудівській Аравії цими вихідними.

Про це повідомляє Yonhap.

За інформацією дипломатичного джерела агентства, Сеул обмірковує відправлення високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенній зустрічі у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Як повідомляли раніше закордонні ЗМІ, на зустріч для обговорення ініційованої президентом України "формули миру" було запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, включаючи Індію та Китай. На саміт рф не було запрошено.

Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.

Цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.

За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. 

самітСаудівська АравіяПівденна Кореяформула миру

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