Україна обговорила з Китаєм формулу миру

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із послом Китаю в Україні Фань Сяньжунем.

Головною темою обговорень стала участь КНР в саміті миру, повідомила прес-служба МЗС.

"Сторони обговорили питання активізації українсько-китайського політичного діалогу, перспективи участі Китаю у реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського та у першому інавгураційному саміті миру у Швейцарії", - йдеться в заяві.

Дві сторони дійшли згоди, що важливо дотримуватися принципів Статуту ООН, міжнародного права та взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності.

Заступник глави МЗС обговорив зростання обсягів торгівлі між Китаєм та Україною, яке в минулому році досягло 12,8 млрд доларів.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо розширення співробітництва у агропромисловій сфері.

Нагадаємо, що на початку року Умєров презентував 6-й пункт Формули миру у Давосі.