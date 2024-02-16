Індія після перерви відновлює закупівлю російської нафти "Сокол" – Reuters

Зазначається, що як мінімум два нафтопереробних заводи Індії прийняли поставки легкої малосірчистої нафти "Сокол" в лютому.

Після двох місяців перерви через проблеми з оплатою, Індія відновила закупівлю російської нафти сорту "Сокол".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що як мінімум два нафтопереробних заводи Індії прийняли поставки легкої малосірчистої нафти "Сокол" в лютому.

Компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL) купила нафту у трейдерів, за яку, ймовірно, платитимуть дирхамами ОАЕ, повідомляють джерела Reuters.

Раніше, Indian Oil Corp, найбільший нафтопереробник країни, був одним з ключових покупців нафти "Сокол" за річним контрактом з "Роснефтью".

Indian Oil Corp була змушена припинити закупівлю цієї нафти, оскільки ТОВ "Сахалін 1" не змогла відкрити рахунок у банку в ОАЕ, щоб приймати платежі в дирхамах.

У лютому приватний нафтопереробник Nayara Energy, мажоритарний пакет акцій якого належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "Роснєфть", також прийняв постачання нафти "Сокол", свідчать дані.

Дані також показують, що три судна з нафтою "Сокол" - NS Lion, NS Antarctic і Raven - як очікується, прибудуть до східних портів Парадіп і Вішакхапатнам пізніше у лютому.

Джерела також повідомили, що Росія розглядає можливість продажу нафти "Сокол" через торгові компанії, щоб зменшити надлишкові плавучі запаси в Тихому океані. За їхніми словами, продаж через трейдера допоможе Росії отримувати стабільні платежі, хоча це зменшить знижки для покупця.

Нафта сорту "Сокол" експортується ТОВ "Сахалін-1", дочірньою компанією російського нафтового гіганта "Роснєфть", яка також є продавцем цього сорту.

Раніше повідомлялось, що майже половина флоту танкерів, які росія використовує для доставки сирої нафти, зупиняється через санкції Білого дому.