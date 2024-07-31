Індія планує почати активну участь у війні в Україні – високопосадовець США

Очільник МЗС Індії заявив, що планується більше контактів з росією і з Україною.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, коментуючи нещодавній візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до москви, заявив, що це свідчить про плани країни більш активно брати участь у війні в Україні.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву Кемпбелла на слуханнях у Сенаті.

"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню участь Індії у справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - сказав Кемпбелл у сенатському комітеті з міжнародних відносин.

Як пише Reuters, посольство Індії у Вашингтоні, коментуючи заяву Кемпбелла, послалося на пресбрифінг міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара, на якому він сказав, що необхідно зробити більше для стимулювання переговорів із припинення конфлікту в Україні і що Індія - одна з небагатьох країн, що підтримують контакти з обома сторонами.