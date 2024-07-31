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Індія планує почати активну участь у війні в Україні – високопосадовець США

31 липня 2024, 10:53
Індія планує почати активну участь у війні в Україні – високопосадовець США
Фото: з вільного доступу
Очільник МЗС Індії заявив, що планується більше контактів з росією і з Україною.
Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, коментуючи нещодавній візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до москви, заявив, що це свідчить про плани країни більш активно брати участь у війні в Україні.
 
Про це пише Reuters, посилаючись на заяву Кемпбелла на слуханнях у Сенаті.
 
"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню участь Індії у справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - сказав Кемпбелл у сенатському комітеті з міжнародних відносин.
 
Як пише Reuters, посольство Індії у Вашингтоні, коментуючи заяву Кемпбелла, послалося на пресбрифінг міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара, на якому він сказав, що необхідно зробити більше для стимулювання переговорів із припинення конфлікту в Україні і що Індія - одна з небагатьох країн, що підтримують контакти з обома сторонами.
 
"Ми вважаємо, що маємо бути активнішими. Я можу обґрунтовано очікувати, що буде більше контактів між нами і Україною, а також між нами і росією", - сказав Джайшанкар, додавши, що перед візитом до москви Моді зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G-7 в Італії.

 

Індіявійна в Україніросія окупанти

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