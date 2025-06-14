Індія почала перевірку усіх Boeing 787 після авіатрощі

Вже перевірено 8 з 34 літаків Boeing 787.

Авіаційний регулятор Індії почав перевірки всіх літаків Boeing 787 Dreamliner в країні після авіакатастрофи 12 червня в місті Ахмедабад, яка забрала життя 241 людини.

Про це узаявив міністр авіації Індії Рам Мохан Найду, передає агенція Bloomberg.

Після катастрофи літака Air India 787 Dreamliner 12 червня вже перевірено 8 із 34 бортів Boeing 787.

"Для розслідування всіх нетехнічних аспектів аварії було створено спеціальну міжвідомчу групу, якій надано три місяці для підготовки звіту", - сказав міністр.

Бюро з розслідування аварій Індії відповідає за розслідування технічних аспектів авіакатастрофи.

Вчора Генеральна дирекція цивільної авіації Індії наказала провести технічні перевірки всіх літаків Boeing 787-8 і 787-9 Dreamliner авіакомпанії Air India, на яких стоять двигуни GEnx компанії General Electric.

Перевірки будуть проводитися протягом 14 днів та охоплять паливну систему, управління двигунами і гідравліку.

Слідчі групи з Британії і США вже прибули до Ахмедабада, аби допомогти в розслідуванні аварії.

Авіакатастрофа 12 червня стала першою в історії повною втратою літака Boeing 787.

Цю версію компанія представила більше десяти років тому.

Також відомо, що в авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир.