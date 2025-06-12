В авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир

Він перебував на місці 11А.

Єдиним пасажиром, який вижив у катастрофі літака Boeing 787 Dreamliner в Індії 12 червня, виявився громадянин Великої Британії Вішвашкумар Рамеш. Він перебував на місці 11А, що, ймовірно, і врятувало йому життя.

Про це пише видання IndiaToday.

Чоловік розповів, що трагедія сталася буквально за півхвилини після зльоту.

«Через 30 секунд після зльоту пролунав гучний шум, і літак розбився. Це було раптово. Коли я прокинувся, то побачив навколо себе тіла», — згадує Рамеш.

За словами лікарів, наразі стан постраждалого стабільний, він перебуває у шпиталі під наглядом медиків та психологів.

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 12 червня, пасажирський літак авіакомпанії Air India зазнав аварії біля аеропорту Ахмедабада. Повітряне судно впало на дах гуртожитку, розташованого на території медичного закладу.

Катастрофа літака Air India в Індії стала першою в історії аварією Boeing 787 Dreamliner з моменту появи цієї моделі на ринку у 2011 році.

Торік інженер попереджав Boeing про серйозні ризики щодо справності літаків. Ба більше компанію закликали вивести літаки серії 787 Dreamliner з експлуатації.